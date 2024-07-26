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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Житель Екатеринбурга умер в больнице после падения в метро

Жителя Екатеринбурга не стало в больнице после падения в метро

26 июля 2024, 06:03
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга умер в больнице после падения в метро

В Екатеринбурге мужчина, попавший под поезд в метрополитене и под машину, скончался в больнице.

О смерти екатеринбуржца рассказала его жена. По ее словам, у него остановилось сердце во время операции, пишет Е1.

Известно, что у умершего остался маленький ребенок. Также женщина рассказала, что незадолго до падения муж отдал миллион рублей незнакомому человеку.

Напомним, происшествие случилось 30 июня 2024 года на станции метро «Площадь 1905 года». Его отвезли в медучреждение, но чуть позже пострадавший сбежал и попал под колеса автомобиля. Мужчину нашли и привезли обратно.

Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метро
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Смерть#Метро#Мужчина#Падение#Пострадавший#ЧП#Трагедия#18+#Екатеринбург#Инцидент
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