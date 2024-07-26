Жителя Екатеринбурга не стало в больнице после падения в метро

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
О смерти екатеринбуржца рассказала его жена. По ее словам, у него остановилось сердце во время операции, пишет Е1.
Известно, что у умершего остался маленький ребенок. Также женщина рассказала, что незадолго до падения муж отдал миллион рублей незнакомому человеку.
Напомним, происшествие случилось 30 июня 2024 года на станции метро «Площадь 1905 года». Его отвезли в медучреждение, но чуть позже пострадавший сбежал и попал под колеса автомобиля. Мужчину нашли и привезли обратно.