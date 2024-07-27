Автомобиль врезался в дерево на Серовском тракте

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По предварительной информации, водитель, не справившись с вождением, влетел в дерево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Два человека, ехавшие на пассажирских сиденьях, скончались на месте ЧП. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Им оказали нужную медпомощь.
Напомним, 26 июля 2024 года на трассе Ревда — Курганово произошло столкновение грузовика и легковой машины. В результате происшествия погибла школьница, другая девочка пострадала. В прокуратуре организовали проверку.