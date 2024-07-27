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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте

Автомобиль врезался в дерево на Серовском тракте

27 июля 2024, 12:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте

Автомобиль Toyota Corolla попал в аварию на Серовском тракте. Два человека погибли, также есть пострадавшие. ДТП произошло около Невьянска 27 июля 2024 года.

По предварительной информации, водитель, не справившись с вождением, влетел в дерево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два человека, ехавшие на пассажирских сиденьях, скончались на месте ЧП. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Им оказали нужную медпомощь.

Напомним, 26 июля 2024 года на трассе Ревда — Курганово произошло столкновение грузовика и легковой машины. В результате происшествия погибла школьница, другая девочка пострадала. В прокуратуре организовали проверку.

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