Дамбу прорвало из-за ливней на Киалимском водохранилище в Челябинской области

При этом из-за прорыва плотины вода дошла до местных садов. Река Биргильда затопила дорогу, объединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево в Сосновском районе. Отсюда эвакуировали 46 человек, четверо из них — дети. Трасса сейчас закрыта.