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Дамбу прорвало из-за ливней на Киалимском водохранилище в Челябинской области

Дамбу прорвало из-за ливней на Киалимском водохранилище в Челябинской области

27 июля 2024, 09:25
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище из-за мощных ливней. В Карабашском ГО объявлен режим ЧС. ЧП произошло 26 июля 2024 года.

В зоне затопления находятся 19 домов. 163 человека были эвакуированы, среди них 21 ребенок. Для местных жителей были подготовлены пункты временного размещения, пишет «Курс дела».

Вскоре из затопленного поселка Киалим, неподалеку от которого прорвало дамбу, ушла вода и вернулась в речное русло. Дорожный участок Миасс — Карабаш — Кыштым открыли в оба направления. Специалисты разбирают завалы. Известно, что пострадавших нет.

На место ЧП приехал прокурор. В ведомстве следят за ситуацией. В затопленном поселке сейчас занимаются восстановительными работами.

Видео: ГУ МЧС по Челябинской области

При этом из-за прорыва плотины вода дошла до местных садов. Река Биргильда затопила дорогу, объединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево в Сосновском районе. Отсюда эвакуировали 46 человек, четверо из них — дети. Трасса сейчас закрыта.

Напомним, в апреле 2024 года в Курганской области произошел потоп из-за воды, вышедшей из берегов реки.

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