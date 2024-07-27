Две многокилометровые пробки образовались на Пермском тракте из-за дорожных работ

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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На Пермском тракте проводится ремонтные дороги. В связи с этим движение в сторону Екатеринбурга и в сторону Перми оказалось затруднено, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
В Екатеринбург можно проехать по пути через поселок в Первоуральском городском округе, Первоуральск и село в Нижнесергинском районе. По аналогичным дорогам можно объехать трассу в сторону Перми.
Напомним, 21 июля 2024 года образовалось затруднение транспортного движения на Пермском тракте в районе участка, где проводились дорожные работы.