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Две многокилометровые пробки образовались на Пермском тракте из-за дорожных работ

Две многокилометровые пробки образовались на Пермском тракте из-за дорожных работ

27 июля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Пермском тракте автомобилисты встали в огромную пробку. Она образовалась утром 27 июля 2024 года.

На Пермском тракте проводится ремонтные дороги. В связи с этим движение в сторону Екатеринбурга и в сторону Перми оказалось затруднено, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

В Екатеринбург можно проехать по пути через поселок в Первоуральском городском округе, Первоуральск и село в Нижнесергинском районе. По аналогичным дорогам можно объехать трассу в сторону Перми.

Напомним, 21 июля 2024 года образовалось затруднение транспортного движения на Пермском тракте в районе участка, где проводились дорожные работы.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Пробка#Дорожные работы#Дорожное движение#Екатеринбург#Автомобили#Затор#Автомобилисты#Инцидент#Пермский тракт
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