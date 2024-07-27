Историческая находка в центре Екатеринбурга: остатки 150-летнего «Дома Туржанского»

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Обнаруженные части здания плохо сохранились и не представляют особой ценности как археологический памятник, по мнению независимых экспертов. Раскопки в любом случае будут продолжены, поскольку любая застройка в исторической части города требует тщательного исследования архитектурного слоя.
В 1999 здание, признанное памятником архитектуры, полностью сгорело. Все, что осталось от строения, было демонтировано три года спустя, а в 2023 году «Дом Туржанского» был исключен из реестра культурного наследия.
Строительная компания «Брусника», владеющая участком земли, на котором располагался «Дом Туржанского», обнаружила остатки здания. Фрагменты включают в себя фундамент, части стен, некоторые элементы декора.
«Дом Туржанского», известный также как «Дом Яковлева», был построен в конце XIX века и представлял собой двухэтажное кирпичное здание с деревянными элементами. Здание было спроектировано архитектором Константином Туржанским и служило резиденцией для семьи Яковлевых. В 1999 году дом был признан памятником архитектуры и внесен в список объектов культурного наследия.