Историческая находка в центре Екатеринбурга: остатки 150-летнего «Дома Туржанского»

«Дом Туржанского», известный также как «Дом Яковлева», был построен в конце XIX века и представлял собой двухэтажное кирпичное здание с деревянными элементами. Здание было спроектировано архитектором Константином Туржанским и служило резиденцией для семьи Яковлевых. В 1999 году дом был признан памятником архитектуры и внесен в список объектов культурного наследия.