tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Пресс-служба «Брусники»

Историческая находка в центре Екатеринбурга: остатки 150-летнего «Дома Туржанского»

27 июля 2024, 16:40
Пресс-служба «Брусники»

Старинные руины «Дома Туржанского» найдены в Екатеринбурге

Остатки старинного «Дома Туржанского», построенного в конце XIX века, были обнаружены на участке земли, принадлежащем строительной компании «Брусника». Находка была обнаружена в Екатеринбурге по улице Роза Люксембург, 30.

Обнаруженные части здания плохо сохранились и не представляют особой ценности как археологический памятник, по мнению независимых экспертов. Раскопки в любом случае будут продолжены, поскольку любая застройка в исторической части города требует тщательного исследования архитектурного слоя.

В 1999 здание, признанное памятником архитектуры, полностью сгорело. Все, что осталось от строения, было демонтировано три года спустя, а в 2023 году «Дом Туржанского» был исключен из реестра культурного наследия.

Строительная компания «Брусника», владеющая участком земли, на котором располагался «Дом Туржанского», обнаружила остатки здания. Фрагменты включают в себя фундамент, части стен, некоторые элементы декора.

Фото: Пресс-служба «Брусники»

«Дом Туржанского», известный также как «Дом Яковлева», был построен в конце XIX века и представлял собой двухэтажное кирпичное здание с деревянными элементами. Здание было спроектировано архитектором Константином Туржанским и служило резиденцией для семьи Яковлевых. В 1999 году дом был признан памятником архитектуры и внесен в список объектов культурного наследия.

Читайте также:
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним ТагиломВ Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежиПамятник меценату Владиславу Тетюхину установлен в Верхней Салде
#Артем Карнаухов#Общество#Памятник#Постройка#Археологи#Екатеринбург#Культурное наследие
Подпишитесь
Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:37
Кончился бензин: в Свердловской области три мотоциклиста двое суток плутали в лесу
Сегодня, 17:18
Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске
Сегодня, 06:45
Один ребенок погиб и второй пострадал в ДТП на трассе под Ревдой
Сегодня, 06:31
Во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины
Сегодня, 10:33