Кончился бензин: в Свердловской области три мотоциклиста двое суток плутали в лесу

Трое потерявшихся мотоциклистов спасены после поисков в лесу

В Свердловской области завершилась операция по поиску трех пропавших мотоциклистов. 34-летний Александр Маслаков, 37-летний Вячеслав Захаров и 32-летний Николай Андреев перестали выходить на связь 25 июля. Ночью с 26 на 27 июля они были обнаружены в лесу, когда возвращались домой пешком.