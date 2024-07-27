Кончился бензин: в Свердловской области три мотоциклиста двое суток плутали в лесу

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
У мужчин закончился бензин. Обнаружили их в 20 километрах от штаба поискового отряда «Лиза Алерт». Сотрудники МЧС получили сообщение от местных жителей, которые услышали звуки мотоциклов и отправились проверить информацию, в результате чего были обнаружены трое потеряшек.
Поисковая операция началась после того, как мотоциклисты перестали выходить на связь. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС были мобилизованы для проведения поисковых работ.