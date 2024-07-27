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Published Сегодня, 17:18

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Updated Сегодня, 17:20

Трое потерявшихся мотоциклистов спасены после поисков в лесу

Кончился бензин: в Свердловской области три мотоциклиста двое суток плутали в лесу

27 июля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney

Трое потерявшихся мотоциклистов спасены после поисков в лесу

В Свердловской области завершилась операция по поиску трех пропавших мотоциклистов. 34-летний Александр Маслаков, 37-летний Вячеслав Захаров и 32-летний Николай Андреев перестали выходить на связь 25 июля. Ночью с 26 на 27 июля они были обнаружены в лесу, когда возвращались домой пешком.

У мужчин закончился бензин. Обнаружили их в 20 километрах от штаба поискового отряда «Лиза Алерт». Сотрудники МЧС получили сообщение от местных жителей, которые услышали звуки мотоциклов и отправились проверить информацию, в результате чего были обнаружены трое потеряшек.

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Поисковая операция началась после того, как мотоциклисты перестали выходить на связь. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС были мобилизованы для проведения поисковых работ.

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