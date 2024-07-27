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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Ливни пройдут в выходные в Свердловской области

Ливни пройдут в выходные в Свердловской области

27 июля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области пройдут мощные дожди, а также похолодает. Такая погода ожидается 27 и 28 июля 2024 года.

В субботу местами пройдут сильные осадки, в том числе возможны грозы. Также днем будет прохладно — не больше +13… +18 градусов. К ночи станет холоднее до +8… +13 градусов, рассказали в УГМС.

В воскресенье днем станет немного теплее — до +16 градусов. Ночная температура останется прежней. Сильных осадков не ожидается, дожди будут умеренными.

Напомним, на предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет дождливо. Температура прогнозируется +17… +21 градус. 3 и 4 августа похолодает до +12 градусов.

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