Ливни пройдут в выходные в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В субботу местами пройдут сильные осадки, в том числе возможны грозы. Также днем будет прохладно — не больше +13… +18 градусов. К ночи станет холоднее до +8… +13 градусов, рассказали в УГМС.
В воскресенье днем станет немного теплее — до +16 градусов. Ночная температура останется прежней. Сильных осадков не ожидается, дожди будут умеренными.
Напомним, на предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет дождливо. Температура прогнозируется +17… +21 градус. 3 и 4 августа похолодает до +12 градусов.