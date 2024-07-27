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Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

27 июля 2024, 16:37
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле обнаружили муляж гранаты во дворе на Тагилстрое 27 июля 2024 года.

По словам очевидцев, подозрительный предмет обнаружили в жилом дворе за стоматологической клиникой. На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

После проверки специалистов стало известно, что найденная граната ненастоящая.

Фото: tagilcity.ru
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что обнаруженный предмет на представляет опасности для окружающих, — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы нижнетагильской полиции Элина Балуца.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле на Валегинском пруду отдыхающие обнаружили учебную гранату.

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