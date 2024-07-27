Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
По словам очевидцев, подозрительный предмет обнаружили в жилом дворе за стоматологической клиникой. На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.
После проверки специалистов стало известно, что найденная граната ненастоящая.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что обнаруженный предмет на представляет опасности для окружающих, — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы нижнетагильской полиции Элина Балуца.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле на Валегинском пруду отдыхающие обнаружили учебную гранату.