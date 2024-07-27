Один ребенок погиб и второй пострадал в ДТП на трассе под Ревдой

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Один ребенок, которого в качестве пассажира перевозили в Lada Granta, скончался от травм, полученных в столкновении двух транспортных средств. Еще одному ребенку-пассажиру этой машины потребовалась помощь медиков — у него подозревают переломы ключицы и голени, он госпитализирован.
Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Ревды, на месте аварии вечером в пятницу работал прокурор Григорий Чесноков. Авария произошла около 18 часов, на месте работали сотрудники скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа и экипаж пожарной машины.
Во время данного ДТП была дождливая погода, что могло усложнить передвижение транспорта. Предварительно известно, что в условиях мокрой дороги водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, а после столкновение с легковым авто его грузовик и вовсе оказался на боку. Оранжевая легковушка получила существенные повреждения.
В ГИБДД Свердловской области напоминают автомобилистам о необходимости не совершать рискованные маневры и выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям.