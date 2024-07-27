Один ребенок погиб и второй пострадал в ДТП на трассе под Ревдой

Один ребенок, которого в качестве пассажира перевозили в Lada Granta, скончался от травм, полученных в столкновении двух транспортных средств. Еще одному ребенку-пассажиру этой машины потребовалась помощь медиков — у него подозревают переломы ключицы и голени, он госпитализирован.