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Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске

Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске

27 июля 2024, 06:45
Фото: Дмитрий Чукреев
Проверка общественников в Первоуральске закончилась отправкой мигрантов в полицию. Несколько нелегалов без санитарных книжек и с нулевым знанием русского языка готовили пиццу и роллы в кафе «Фарфор».

Жители массово пожаловались на некачественную продукцию, которую привозят в доставке из этого кафе, рассказывает общественник Дмитрий Чукреев. Во время рейда полиции персонал учреждения не смог предъявить санитарные книжки и документы о регистрации.

Общественник отметил, что повары в фирменной одежде кафе работали без перчаток, соусы, которые применялись для приготовления пищи, были заветренными. Журнал учета температурного режима не проверялся с 7 июля. По итогам совместной проверки полиции и активиста для дальнейшего разбирательства правоохранители забрали четырех нелегалов.

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#Александра Логинова#Происшествия#Первоуральск#Еда#Кафе#Свердловская область#Мигранты#Пицца#Антисанитария#Нарушения#Нелегалы#Роллы#Екатеринбург
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