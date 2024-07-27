Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Жители массово пожаловались на некачественную продукцию, которую привозят в доставке из этого кафе, рассказывает общественник Дмитрий Чукреев. Во время рейда полиции персонал учреждения не смог предъявить санитарные книжки и документы о регистрации.
Общественник отметил, что повары в фирменной одежде кафе работали без перчаток, соусы, которые применялись для приготовления пищи, были заветренными. Журнал учета температурного режима не проверялся с 7 июля. По итогам совместной проверки полиции и активиста для дальнейшего разбирательства правоохранители забрали четырех нелегалов.