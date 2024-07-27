Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске

Общественник отметил, что повары в фирменной одежде кафе работали без перчаток, соусы, которые применялись для приготовления пищи, были заветренными. Журнал учета температурного режима не проверялся с 7 июля. По итогам совместной проверки полиции и активиста для дальнейшего разбирательства правоохранители забрали четырех нелегалов.