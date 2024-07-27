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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

Шарташский лесной парк

Сергей Бондарев покинул пост директора Шарташского лесного парка

27 июля 2024, 06:59
Фото: с сайта shartash-park.ru
Шарташский лесной парк

Директор Шарташского парка объявил об отставке

Сергей Бондарев, занимавший должность директора Шарташского парка в Екатеринбурге, объявил о своем уходе в отставку по личным причинам. В своем телеграм-канале он выразил благодарность своей команде и Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области за плодотворное сотрудничество.

Сергей Бондарев возглавлял Шарташский лесной парк с 25 июля 2022 года. Объявил о своем уходе 26 июля. Сам экс-директор не уточнил, какие именно личные причины повлияли на его решение. Однако, он подчеркнул, что его путь с командой парка был важным опытом и частью его жизни.

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Шарташский лесной парк является одним из самых популярных мест отдыха в Екатеринбурге. Парк расположен на берегу озера Шарташ и занимает площадь около 790 гектаров. Он известен своими живописными пейзажами, чистым воздухом и разнообразной флорой и фауной.

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#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Свердловская область#Парк#Директор#Отставка#Екатеринбург#Экс-начальник
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