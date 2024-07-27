Сергей Бондарев покинул пост директора Шарташского лесного парка

Сергей Бондарев возглавлял Шарташский лесной парк с 25 июля 2022 года. Объявил о своем уходе 26 июля. Сам экс-директор не уточнил, какие именно личные причины повлияли на его решение. Однако, он подчеркнул, что его путь с командой парка был важным опытом и частью его жизни.