Стали известны подробности аварии на трассе Ревда — Курганово

Момент дорожного происшествия попал на видео. На кадрах видно, что грузовик, ехавший по трассе со стороны Дегтярска, оказался на встречной полосе. Автомобилист попытался избежать аварии, но столкновение все же случилось. Грузовик перевернулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.