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Published Сегодня, 12:41

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Школьница погибла в ДТП с грузовиком на трассе Ревда — Курганово

Стали известны подробности аварии на трассе Ревда — Курганово

27 июля 2024, 12:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Школьница погибла в ДТП с грузовиком на трассе Ревда — Курганово

Автомобиль Lada Granta и грузовая «ГАЗель» столкнулись на трассе Ревда — Курганово. Есть погибшая и пострадавшая. Авария произошла 26 июля 2024 года.

Момент дорожного происшествия попал на видео. На кадрах видно, что грузовик, ехавший по трассе со стороны Дегтярска, оказался на встречной полосе. Автомобилист попытался избежать аварии, но столкновение все же случилось. Грузовик перевернулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Напомним, в результате аварии погибла 15-летняя девочка. 11-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с переломами ноги и ключицы.

26 июля 2024 года под Асбестом произошла еще одна массовая авария с участием трех легковых машин. Один из пассажиров скончался. Другой человек, попавший в аварию, пострадал.

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