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Коллекционный автомобиль из кино продают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продают 80-летний автомобиль за 9,5 млн рублей

27 июля 2024, 17:58
Фото: «Авито»

Коллекционный автомобиль из кино продают в Екатеринбурге

В столица Урала продают ретро-автомобиль Packard Clipper One-Twenty, 1941 года выпуска. Пробег у автомобиля всего 62 тысячи километров. Владелец оценивает коллекционный лот в 9,5 млн рублей. Кроме того, ретромобиль успел стать звездой экрана.

Packard Clipper One-Twenty оснащен 8-цилиндровым двигателем объемом 4,7 литра и мощностью 120 лошадиных сил. Все документы, включая ПТС и СТС, находятся у владельца машины, кроме того авто не имеет никаких ограничений.

Этот автомобиль — самый настоящий коллекционный экземпляр, который был произведен в период Великой Отечественной войны, выпущен он был в 1941 году. Всего с конвейера сошло около 10 тысяч таких автомобилей.

Фото: «Авито»

Как рассказал сам владелец, его машина снималась в российском художественном фильме «Сын отца народов», который рассказывает историю Василия, сына Иосифа Сталина. Кинофильм вышел в прокат в 2013 году и получил положительные отзывы критиков.

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