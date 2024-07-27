В Екатеринбурге продают 80-летний автомобиль за 9,5 млн рублей

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Packard Clipper One-Twenty оснащен 8-цилиндровым двигателем объемом 4,7 литра и мощностью 120 лошадиных сил. Все документы, включая ПТС и СТС, находятся у владельца машины, кроме того авто не имеет никаких ограничений.
Этот автомобиль — самый настоящий коллекционный экземпляр, который был произведен в период Великой Отечественной войны, выпущен он был в 1941 году. Всего с конвейера сошло около 10 тысяч таких автомобилей.
Как рассказал сам владелец, его машина снималась в российском художественном фильме «Сын отца народов», который рассказывает историю Василия, сына Иосифа Сталина. Кинофильм вышел в прокат в 2013 году и получил положительные отзывы критиков.