Во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По словам одного из местных жителей, семья погибшего злоупотребляет алкоголем. Во время пожара один из присутствовавших дома сумел выбраться наружу. Другой мужчина остался внутри и погиб, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск».
Во второй половине дома, где произошел пожар, живет многодетная семья. Пламя перебросилось на их сторону, однако никто из членов семьи не пострадал.
Напомним, 25 июля 2024 года в Каменске-Уральском произошел пожар в общежитии. Из него было эвакуировано 60 человек. Вскоре огонь устранили. Информации о пострадавших нет.