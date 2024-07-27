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Житель поселка под Первоуральском заживо сгорел во время пожара в доме

Во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины

27 июля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

Житель поселка под Первоуральском заживо сгорел во время пожара в доме

В поселке Прогресс под Первоуральском произошел пожар в частном доме. В нем погиб мужчина. Возгорание произошло 26 июля 2024 года.

По словам одного из местных жителей, семья погибшего злоупотребляет алкоголем. Во время пожара один из присутствовавших дома сумел выбраться наружу. Другой мужчина остался внутри и погиб, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск».

Во второй половине дома, где произошел пожар, живет многодетная семья. Пламя перебросилось на их сторону, однако никто из членов семьи не пострадал.

Напомним, 25 июля 2024 года в Каменске-Уральском произошел пожар в общежитии. Из него было эвакуировано 60 человек. Вскоре огонь устранили. Информации о пострадавших нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Частный дом#Погибший#Многодетная семья#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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