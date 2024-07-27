Зоны трезвости появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Данные зоны в городе будут размещать на дистанции не менее 100 метров от детских, спортивных и образовательных организаций. Их планируют обустроить для того, чтобы увеличилась продолжительность жизни екатеринбуржцев, пишет ЕАН.
Также рабочая группа, которую создали в мэрии и областном Минздраве, начнет бороться с курением и вредным питанием. По мнению участников группы, эти два факта являются основной проблемой, из-за которой умирают жители города.
Напомним, екатеринбургский митрополит Евгений призвал администрацию города бороться с алкогольной зависимостью жителей города.