tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Зоны трезвости появятся в Екатеринбурге

Зоны трезвости появятся в Екатеринбурге

27 июля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге для местных жителей будут оборудованы зоны трезвости.

Данные зоны в городе будут размещать на дистанции не менее 100 метров от детских, спортивных и образовательных организаций. Их планируют обустроить для того, чтобы увеличилась продолжительность жизни екатеринбуржцев, пишет ЕАН.

Также рабочая группа, которую создали в мэрии и областном Минздраве, начнет бороться с курением и вредным питанием. По мнению участников группы, эти два факта являются основной проблемой, из-за которой умирают жители города.

Напомним, екатеринбургский митрополит Евгений призвал администрацию города бороться с алкогольной зависимостью жителей города.

Сотрудники полиции будут бороться с нелегальными торговцами в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге появится новая набережная Исети16 дворов будут благоустроены в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежи
#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Проект#Профилактика#Здоровый образ жизни#Трезвость#Екатеринбург#Горожане#Обустройство
Подпишитесь
Ливни пройдут в выходные в Свердловской области
Сегодня, 08:13
Дамбу прорвало из-за ливней на Киалимском водохранилище в Челябинской области
Сегодня, 09:25
Пицца и роллы от мигрантов-нелегалов без санкнижек продавались в Первоуральске
Сегодня, 06:45
Один ребенок погиб и второй пострадал в ДТП на трассе под Ревдой
Сегодня, 06:31
Во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины
Сегодня, 10:33