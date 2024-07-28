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В Нижнем Тагиле 3-летняя девочка пострадала в ДТП с перевернувшимся автомобилем

3-х летний ребенок попал в больницу после ДТП с перевернувшейся машиной в Тагиле

28 июля 2024, 05:31
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле 3-летняя девочка пострадала в ДТП с перевернувшимся автомобилем

В Нижнем Тагиле водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и перевернулся. Пострадал ребенок.

Автоинспекторы в Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Луганском проспекте, в результате которого пострадала несовершеннолетняя, информирует пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла днем в субботу, 27 июля. За рулем автомобиля Toyota Carina находился 31-летний житель Верхней Салды. Из-за превышения скорости он не справился с управлением и наехал на бордюр. Машина перевернулась на крышу.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Сам водитель, а также пассажирка, 22-летняя девушка, не пострадали. Однако травмы получила 3-хлетняя девочка, которую медики госпитализировали в лечебное учреждение.

Все трое были пристегнуты, что позволило предотвратить тяжелые повреждения во время ДТП. Допустивший аварию мужчина имеет солидный стаж управления автомобилем — 10 лет. В момент аварии он был трезв.

Ранее стало известно, что на Серовском тракте автомобиль врезался в дерево. Погибли двое, еще двое пострадали.

Стали известны подробности аварии на трассе Ревда — Курганово
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