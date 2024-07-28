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38 новых ранцевых огнетушителей получат спасатели Нижнего Тагила

38 новых ранцевых огнетушителей получат спасатели Нижнего Тагила

28 июля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Специалистам Центра защиты населения Нижнего Тагиле администрация города закупает новые ранцевые огнетушители. Для этого выделено почти 380 тысяч рублей.

Поставить весь товар в ЦЗН на улице Кулибина необходимо в течение 20 дней с дня заключения контракта. При этом заказчик может принять ранцы досрочно и, согласно законодательству, изменить их количество, выяснила редакция TagilCity.ru.

По закупочной документации, на товар нужно предоставить все сертификаты соответствия на санитарные нормы и безопасность. Огнетушители должны быть качественно упакованы, чтобы не повредить их при транспортировке.

Сейчас на службе 16 штук и в резерве еще 50. В прошлом году было закуплено 117 ранцев и два пожарных модуля для квадроциклов. В 2024 году пришлось использовать пока только два раза. Вес заряженного огнетушителя составляет от 15 до 18 килограмм, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель ЦЗН Сергей Коперкин.

Противопожарный ранец необходим при тушении низовых пожаров. При этом применяются водные растворы неагрессивных химикатов.

Напомним, что в Нижнем Тагиле усилили меры по борьбе с лесными пожарами.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Помощь#Спасатели#Екатеринбург#Закупка#Огнеушитель
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