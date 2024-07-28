38 новых ранцевых огнетушителей получат спасатели Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Поставить весь товар в ЦЗН на улице Кулибина необходимо в течение 20 дней с дня заключения контракта. При этом заказчик может принять ранцы досрочно и, согласно законодательству, изменить их количество, выяснила редакция TagilCity.ru.
По закупочной документации, на товар нужно предоставить все сертификаты соответствия на санитарные нормы и безопасность. Огнетушители должны быть качественно упакованы, чтобы не повредить их при транспортировке.
Сейчас на службе 16 штук и в резерве еще 50. В прошлом году было закуплено 117 ранцев и два пожарных модуля для квадроциклов. В 2024 году пришлось использовать пока только два раза. Вес заряженного огнетушителя составляет от 15 до 18 килограмм, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель ЦЗН Сергей Коперкин.
Противопожарный ранец необходим при тушении низовых пожаров. При этом применяются водные растворы неагрессивных химикатов.
Напомним, что в Нижнем Тагиле усилили меры по борьбе с лесными пожарами.