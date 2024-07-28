Двое детей заблудились в лесу в районе Висимо-Уткинска под Тагилом

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Дети смогли выйти на связь и объяснили, что выехали из деревни Харенки на автомобиле вместе с отцом. Затем пошли в лес поесть ягод и не смогли найти дорогу назад. Вызов приняли специалисты поисково-спасательного отряда «Феникс».
Спасателям позвонил старший мальчик. Он объяснил, что заблудился вместе с младшим братом. Подросток также сообщил, что они находятся около большого ручья.
О том, где сейчас находится отец детей, информации нет. Семья проживает в Черноисточинске.
Напомним, что в начале июня в свердловских лесах заблудились брат и сестра из Тюмени. Их искали несколько суток и обнаружили живыми.
UPD. Спасатели сообщили, что дети найдены и живы.