Двое детей заблудились в лесу в районе Висимо-Уткинска под Тагилом

Дети смогли выйти на связь и объяснили, что выехали из деревни Харенки на автомобиле вместе с отцом. Затем пошли в лес поесть ягод и не смогли найти дорогу назад. Вызов приняли специалисты поисково-спасательного отряда «Феникс».