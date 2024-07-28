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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 09:29

Под Нижним Тагилом двое детей собирали ягоды и заблудились в лесу

Двое детей заблудились в лесу в районе Висимо-Уткинска под Тагилом

28 июля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney

Под Нижним Тагилом двое детей собирали ягоды и заблудились в лесу

Двое детей 9 и 13 лет ели в лесу ягоды и потерялись в районе поселка Висимо-Уткинск под Тагилом.

Дети смогли выйти на связь и объяснили, что выехали из деревни Харенки на автомобиле вместе с отцом. Затем пошли в лес поесть ягод и не смогли найти дорогу назад. Вызов приняли специалисты поисково-спасательного отряда «Феникс».

Спасателям позвонил старший мальчик. Он объяснил, что заблудился вместе с младшим братом. Подросток также сообщил, что они находятся около большого ручья.

О том, где сейчас находится отец детей, информации нет. Семья проживает в Черноисточинске.

Напомним, что в начале июня в свердловских лесах заблудились брат и сестра из Тюмени. Их искали несколько суток и обнаружили живыми.

UPD. Спасатели сообщили, что дети найдены и живы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Поисковый отряд#Висимо-Уткинск#Поиски#Пропали#Екатеринбург
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