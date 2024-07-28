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Эксперты назвали причину смерти молодой мамы Светланы Бурухиной из Тагила

Эксперты нашли связь между смертью Светланы Бурухиной и действиями тагильских врачей

28 июля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты назвали причину смерти молодой мамы Светланы Бурухиной из Тагила

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть молодой матери Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила могла быть вызвана действиями местных врачей.

Врачи в Нижнем Тагиле провели Светлане операцию под названием «эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография», которая была ей противопоказана и осложнила состояние, говорится в заключении экспертизы. Она проводилась специалистами департамента здравоохранения Москвы. Документ есть в распоряжении редакции.

Я изначально была уверена в выводах экспертного заключения и сейчас одна надежда на то, что виновные все-таки понесут ответственность за то, что оставили двоих детей без матери, — прокомментировала TagilCity.ru юрист Юлия Липинская, которая представляет интересы семьи Бурухиных.

Напомним, что Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила по направлению из частной клиники 12 декабря 2022 года. Ей требовалась процедура по установке стента в желчный проток, однако 15 декабря медики решили провести другую операцию, во время которой Светлане повредили холедох. У пациентки сразу же начались сильнейшие боли. Ее соседки по палате впоследствии рассказывали, что молодая женщина рыдала от невыносимых страданий. 16 декабря ей провели еще одну операцию, но поврежденный участок холедоха не нашли.

Затем было принято решение о переводе женщины в Екатеринбург, но и местные врачи не сумели спасти Светлану Бурухину. Причиной ее смерти стала забрюшинная флегмона, которая привела к перитониту и полиорганной недостаточности.

Семья погибшей женщины подала в суд на Демидовскую больницу. Муж и дети требуют компенсации в 15 млн рублей.

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