Эксперты нашли связь между смертью Светланы Бурухиной и действиями тагильских врачей

Напомним, что Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила по направлению из частной клиники 12 декабря 2022 года. Ей требовалась процедура по установке стента в желчный проток, однако 15 декабря медики решили провести другую операцию, во время которой Светлане повредили холедох. У пациентки сразу же начались сильнейшие боли. Ее соседки по палате впоследствии рассказывали, что молодая женщина рыдала от невыносимых страданий. 16 декабря ей провели еще одну операцию, но поврежденный участок холедоха не нашли.