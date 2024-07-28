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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

Из-за проливных дождей в Екатеринбурге затопило метрополитен

Метро в Екатеринбурге залило после сильных непрерывных дождей

28 июля 2024, 05:47
Фото: Telegram-канал «Метро Екатеринбурга»

Из-за проливных дождей в Екатеринбурге затопило метрополитен

Станция «Ботаническая» метрополитена в Екатеринбурге была подтоплена из-за обильных осадков.

На станции «Ботаническая» в Екатеринбурге вода сочилась из потолка. Ее потоки залили рельсы, сообщили в Telegram-канал «Метро Екатеринбурга».

Видео: Telegram-канал «Метро Екатеринбурга»

Подтопление было зафиксировано в субботу, 27 июля. В пресс-службе подземки пояснили, что вода просачивается сквозь деформационный шов. Однако признаков подтопления в помещениях, которые находятся над рельсами, нет.

К месту ЧП выехали специалисты, работы по устранению протечки велись в ночь на воскресенье, 28 июля.

Напомним, что синоптики предупреждали жителей Екатеринбурга о проливных дождях.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Метро#Видео#Подтопление#Екатеринбург#Станция метро
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