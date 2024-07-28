Метро в Екатеринбурге залило после сильных непрерывных дождей

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
На станции «Ботаническая» в Екатеринбурге вода сочилась из потолка. Ее потоки залили рельсы, сообщили в Telegram-канал «Метро Екатеринбурга».
Подтопление было зафиксировано в субботу, 27 июля. В пресс-службе подземки пояснили, что вода просачивается сквозь деформационный шов. Однако признаков подтопления в помещениях, которые находятся над рельсами, нет.
К месту ЧП выехали специалисты, работы по устранению протечки велись в ночь на воскресенье, 28 июля.
Напомним, что синоптики предупреждали жителей Екатеринбурга о проливных дождях.