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На предприятии по добыче руды в Свердловской области найдены нарушения

На предприятии по добыче руды в Свердловской области найдены нарушения

28 июля 2024, 18:00
Фото: 1MI
Представители Росприроднадзора посетили предприятие в городе Нижняя Тура.

Как сообщили в группе ведомства в социальной сети, состоялась выездная проверка работы ООО «Туринская ГРК». Геолого-разведочная компания занимается извлечением полезной руды и добывает пески драгметаллов.

В ходе мероприятия специалисты обнаружили определенные нарушения. Так, представители компании не направили установленную правилами заявку об изменившихся учетных сведениях. Кроме того, программа производственного экоконтроля не удовлетворяет установленным законом требованиям.

Должностных лиц предприятия обязали принять все необходимые меры для исправления ситуации и оперативно устранить недочеты.

Напомним, ранее представители Росприроднадзора провели плановую проверку полигона ТБО в Екатеринбурге и обнаружили множество нарушений. Предприятию направили предписание об их устранении, а юрлицо планируют привлечь к ответственности.

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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Специалисты#Нарушения#Росприроднадзор#Екатеринбург
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