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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Свердловской области опять прогнозируются сильные ливни и грозы

О новом натиске циклона с сильными дождями предупредили в свердловском МЧС

28 июля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области опять прогнозируются сильные ливни и грозы

Циклон продолжает хозяйничать на территории Свердловской области. В понедельник, 29 июля, он принесет грозу с порывами ветрами и обильными осадками.

Непогода затронет не всю территорию Среднего Урала, а только Северный и Горнозаводской УО. Здесь прогремят грозы и поднимется ветер с порывами до 14 м/с, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

Однако умеренные дожди пройдут и на других территориях региона. Температура воздуха в Свердловской области составит от +15 до +20 градусов днем и +8-13 градусов ночью.

В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями возможны осадки. Ветер западный, 4-9 м/с.

Напомним, что циклон уже успел натворить бед в Свердловской области. Например, в Екатеринбурге ветер валил старые деревья. Пострадали несколько автомобилей. Один из стволов рухнул на детскую площадку.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Циклон#Екатеринбург
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