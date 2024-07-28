О новом натиске циклона с сильными дождями предупредили в свердловском МЧС

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Непогода затронет не всю территорию Среднего Урала, а только Северный и Горнозаводской УО. Здесь прогремят грозы и поднимется ветер с порывами до 14 м/с, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
Однако умеренные дожди пройдут и на других территориях региона. Температура воздуха в Свердловской области составит от +15 до +20 градусов днем и +8-13 градусов ночью.
В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями возможны осадки. Ветер западный, 4-9 м/с.
Напомним, что циклон уже успел натворить бед в Свердловской области. Например, в Екатеринбурге ветер валил старые деревья. Пострадали несколько автомобилей. Один из стволов рухнул на детскую площадку.