Памятник основателю металлургического завода Акинфию Демидову открыли в Староуткинске.

Акинфий Демидов — уроженец Тулы и сын отца-основателя тяжелой промышленности Урала Никиты Демидова. Он родился в 1678 году. Акинфий Демидов за годы своей жизни сумел в три раза увеличить владения семьи на Урале и в Сибири. Всего он построил 17 горнодлобывающих предприятий, но главным делом его жизни стал завод в Нижнем Тагиле.