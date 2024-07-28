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В Староуткинске открыли памятник металлургу Акинфию Демидову

Памятник основателю металлургического завода Акинфию Демидову открыли в Староуткинске

28 июля 2024, 10:20
Фото: скрин видео Елены Чечуновой

В Староуткинске открыли памятник металлургу Акинфию Демидову

Памятник основателю металлургического завода Акинфию Демидову открыли в Староуткинске.

Открытие мемориального бюста было приурочено к 295-летию Староуткинска, рассказала депутат, председатель комитета по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма свердловского Законодательного собрания Елена Чечунова.

С появлением завода почти три столетия назад здесь закипела жизнь: с этого момента начинается отсчёт истории Староуткинска, — рассказала парламентарий ЗакСо.

Памятник был открыт при участии Международного Демидовского фонда. Деньги на него выделили благотворители, в том числе неравнодушные жители Староуткинска.

Акинфий Демидов — уроженец Тулы и сын отца-основателя тяжелой промышленности Урала Никиты Демидова. Он родился в 1678 году. Акинфий Демидов за годы своей жизни сумел в три раза увеличить владения семьи на Урале и в Сибири. Всего он построил 17 горнодлобывающих предприятий, но главным делом его жизни стал завод в Нижнем Тагиле.

Ранее в Верхней Салде установили памятник меценату и промышленнику Владиславу Тетюхину.

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