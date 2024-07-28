Пенсионер на Skoda Fabia в Екатеринбурге сбил детей на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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В столице Среднего Урала расследуется дорожный инцидент с участием несовершеннолетних пешеходов, который произошел в субботу, 27 июля, на улице Шефской.
Двое подростков 14 и 15 лет переходили дорогу по пешеходному переходу без светофорного объекта, когда на них наехал 69-летний пенсионер на Skoda Fabia. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в ДГКБ №9.
Медосвидетельствование показало, что пожилой мужчина с водительским стажем 34 года не был пьян. Он пояснил, что подростки вышли на дорогу неожиданно. Экстренное торможение не спасло ситуацию.
Ранее спикер МВД России Ирина Волк рассказала, что за первое полугодие 2024 года количество ДТП с участием детей выросло на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Ранее в Екатеринбурге трехлетняя девочка получила травмы в ДТП с перевернувшимся авто.