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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

В Екатеринбурге пенсионер на иномарке сбил двух подростков

Пенсионер на Skoda Fabia в Екатеринбурге сбил детей на пешеходном переходе

28 июля 2024, 08:22
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пенсионер на иномарке сбил двух подростков

Двое подростков из Екатеринбурга оказались под колесами автомобиля, когда переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем находился мужчина преклонного возраста.

В столице Среднего Урала расследуется дорожный инцидент с участием несовершеннолетних пешеходов, который произошел в субботу, 27 июля, на улице Шефской.

Двое подростков 14 и 15 лет переходили дорогу по пешеходному переходу без светофорного объекта, когда на них наехал 69-летний пенсионер на Skoda Fabia. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в ДГКБ №9.

Медосвидетельствование показало, что пожилой мужчина с водительским стажем 34 года не был пьян. Он пояснил, что подростки вышли на дорогу неожиданно. Экстренное торможение не спасло ситуацию.

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Ранее спикер МВД России Ирина Волк рассказала, что за первое полугодие 2024 года количество ДТП с участием детей выросло на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее в Екатеринбурге трехлетняя девочка получила травмы в ДТП с перевернувшимся авто.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Пенсионер#Подростки#Пешеходный переход#18+#Екатеринбург
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