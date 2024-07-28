Подростки оказались в больнице после праздника в сауне в Нижнем Тагиле

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Во время праздника дети, которые были в сопровождении родителей, получили ожоги химического происхождения. После этого несовершеннолетним понадобилась срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося и число пострадавших детей.
В рамках проверочных действий сотрудники дадут оценку соблюдению законов о защите прав потребителей в указанной сауне и следованию требованиям безопасности при обслуживании граждан. Также будет проанализирована информация о состоянии здоровья пострадавших для оценки степени причиненного им ущерба.
По итогам проверки и при наличии на то оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.
Напомним, ранее в оздоровительном лагере под Нижним Тагилом несовершеннолетний выпал из окна и получил травму. После этого прокуратура и управление образования начали проверку работы организации.