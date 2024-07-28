Подростки оказались в больнице после праздника в сауне в Нижнем Тагиле

В рамках проверочных действий сотрудники дадут оценку соблюдению законов о защите прав потребителей в указанной сауне и следованию требованиям безопасности при обслуживании граждан. Также будет проанализирована информация о состоянии здоровья пострадавших для оценки степени причиненного им ущерба.