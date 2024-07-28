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Дети получили химические ожоги во время отдыха в сауне в Нижнем Тагиле

Подростки оказались в больнице после праздника в сауне в Нижнем Тагиле

28 июля 2024, 15:00
Фото: 1MI

Дети получили химические ожоги во время отдыха в сауне в Нижнем Тагиле

Представители прокуратуры Ленинского района проверят данные о несовершеннолетних, попавших в больницу после празднования Дня рождения в одной из саун Нижнего Тагила.

Во время праздника дети, которые были в сопровождении родителей, получили ожоги химического происхождения. После этого несовершеннолетним понадобилась срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося и число пострадавших детей.

В рамках проверочных действий сотрудники дадут оценку соблюдению законов о защите прав потребителей в указанной сауне и следованию требованиям безопасности при обслуживании граждан. Также будет проанализирована информация о состоянии здоровья пострадавших для оценки степени причиненного им ущерба.

По итогам проверки и при наличии на то оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Напомним, ранее в оздоровительном лагере под Нижним Тагилом несовершеннолетний выпал из окна и получил травму. После этого прокуратура и управление образования начали проверку работы организации.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Больница#Дети#Травмы#18+#Екатеринбург
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