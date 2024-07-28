Приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле

Взрослых собак будут выгуливать сотрудники на площадке в 900 квадратных метров, для выгула щенков предполагается выделить 100 квадратных метров. Помимо основных выгульных площадок там сделают и площадку для посетителей, чтобы они смогли знакомиться с животными. Также собаки будут заниматься с кинологом.