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Приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле

Приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле

28 июля 2024, 08:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начнется проектирование приюта для бездомных животных, который расположится на окраине города рядом с нефтебазой. Там смогут обитать сразу 1,5 тысячи особей.

На проектирование из местного бюджета выделяется 7,3 миллиона рублей. Это будет первым этапом. Всего, по документации, предусмотрено пять этапов строительства.

Площадь застройки приюта составит 18 га, там построят одноэтажные модули. Примечательно, что 300 животных там смогут жить на постоянной основе, остальные 1200 будут содержаться временно.

На территории необходимо предусмотреть помещения для администрации, обслуживающего персонала и ветеринара, для собак — приемную, изолятор, операционную, карантинную, дезинфекционную, крематорий, а также места для содержания, склада кормов и контейнерных площадок, стало известно редакции TagilCity.ru.

К приюту подведут все инженерные системы, оборудуют парковки, тротуары и проезды, сделают наружное освещение, а после строительства благоустроят, озеленят выделенный участок и огородят его глухим забором.

Взрослых собак будут выгуливать сотрудники на площадке в 900 квадратных метров, для выгула щенков предполагается выделить 100 квадратных метров. Помимо основных выгульных площадок там сделают и площадку для посетителей, чтобы они смогли знакомиться с животными. Также собаки будут заниматься с кинологом.

Напомним, что на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле в 2024 году дополнительно выделили 2,2 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Строительство#Собаки#Приют#Бездомные животные#Екатеринбург
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