Пятеро рабочих задохнулись в затопленном ливнем колодце в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Технический колодец залило после непогоды с обильными осадками в Екатеринбурге. Сотрудники, которых вызвали для проведения работ, откачивали воду мотопомпой и задохнулись от выхлопных газов, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
На место прибыли экстренные службы, которые достали пострадавших с помощью веревочных креплений. Рабочих доставили в лечебное учреждение. Трое находятся в тяжелом состоянии.
По информации 66.ру, рабочих было шестеро.
Ранее в Екатеринбурге семья упавшего в колодец с кипятком ребенка отсудила у коммунальщиков 400 тысяч рублей.