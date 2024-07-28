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Updated Сегодня, 10:48

В Екатеринбурге пять человек задохнулись в затопленном колодце

Пятеро рабочих задохнулись в затопленном ливнем колодце в Екатеринбурге

28 июля 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пять человек задохнулись в затопленном колодце

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга сотрудники подрядной организации откачивали воду из колодца на строительном объекте и потеряли сознание.

Технический колодец залило после непогоды с обильными осадками в Екатеринбурге. Сотрудники, которых вызвали для проведения работ, откачивали воду мотопомпой и задохнулись от выхлопных газов, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

На место прибыли экстренные службы, которые достали пострадавших с помощью веревочных креплений. Рабочих доставили в лечебное учреждение. Трое находятся в тяжелом состоянии.

По информации 66.ру, рабочих было шестеро.

Ранее в Екатеринбурге семья упавшего в колодец с кипятком ребенка отсудила у коммунальщиков 400 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Колодец#Рабочие#Пострадавшие#18+#Екатеринбург
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