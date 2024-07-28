«Содом и Гоморра». Ролик с открытия Олимпиады вызвал волну возмущения в мире

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала перфоманс «ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в шоу были «совершенно отвратительные моменты». Он также предположил, что эпизод с пародией на Тайную Вечерю был включен в шоу без согласования с МОК. Представители РПЦ назвали шоу «публичным издевательством» и выразили солидарность с народом Франции, для которого христианская культура и ценности являются основополагающими.