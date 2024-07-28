«Содом и Гоморра». Ролик с открытия Олимпиады вызвал волну возмущения в мире

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Открытие Олимпиады в Париже с шоу, в котором трансгендеры инсценировали Тайную Вечерю, вызвало скандал мирового масштаба и объединило христиан разных конфессий.
Свое открытое возмущение высказали представители разных конфессий— православия, католицизма, протестантизма и других христианских течений. Причем в своих оценках были единодушны политики и общественные деятели из враждующих стран с диаметрально противоположными политическими позициями.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала перфоманс «ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в шоу были «совершенно отвратительные моменты». Он также предположил, что эпизод с пародией на Тайную Вечерю был включен в шоу без согласования с МОК. Представители РПЦ назвали шоу «публичным издевательством» и выразили солидарность с народом Франции, для которого христианская культура и ценности являются основополагающими.
Похожие реплики звучали и с западной стороны. Одним из первых отреагировал на событие миллиардер Илон Маск.
Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам, — написал бизнесмен в соцсети Х.
Спикер Палаты Представителей Конгресса США Майкл Джонсон назвал происходящее «войной с христианской верой и традиционными ценностями». Итальянский журналист Анджело Джулиани, который присутствовал на церемонии открытия и видел все своими глазами, попросил убежища в России. Он заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с тем, что происходит на Западе.
После разгоревшегося скандала организаторы Олимпиады удалили ролик с YouTube-канала. Однако интернет все помнит.
Наглядная картинка, что творится в Европе… Сочи 2014 — Париж 2024. Открытие Олимпийских игр в Париже показали всему миру чудовищную деградацию и обрушение христианской культуры, которую заменили трансгендеры, различного рода извращенцы, сатанисты, — написал в соцсетях тагильский блогер Михаил Моторин.
Он поделился роликом, где сопоставлены две Олимпиады и два открытия.
Напомним, что церемония открытия XXXIII Олимпийских Игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Церемония была самой масштабной за всю историю ОИ и длилась более четырех часов. Помимо Тайной Вечери организаторы задействовали и другие библейские сюжеты: по Сене проплыл «всадник Апокалипсиса» из Откровения Иоанна Богослова, который доставил олимпийский флаг к Эйфелевой башне.
Ранее в Екатеринбурге объявили о переносе Всемирных Игр дружбы на 2025 год.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.