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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

В Екатеринбурге ученый перевел телефонным аферистам 2,77 млн рублей

Ученый из Екатеринбурга испугался обвинений в терроризме и отдал аферистам 2,77 млн

28 июля 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге ученый перевел телефонным аферистам 2,77 млн рублей

В Екатеринбурге телефонные мошенники выманили крупную сумму денег у сотрудника Института экономики уральского отделения РАН. Пострадавший испугался, что его могут обвинить в причастности к терроризму.

Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы выманить у человека деньги, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Сначала с ним через мессенджер связался «коллега», который сообщил, что через счета института деньги шли на спонсирование террористических организаций. Якобы делалось это через зарплатные счета сотрудников. Далее ученому поочередно звонили «представители» Росфинмониторинга, ФСБ и ГУВД. Пострадавшего долго убеждали, что при отказе сотрудничать он может быть обвинен в пособничеств терроризму. В итоги мошенники заставили его перевести на свои счета почти 3 млн личных средств.

Ученый обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее экономист из Екатеринбурга за год отдала мошенникам более 1,6 млн рублей.

Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей
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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Криминал#Телефонные мошенники#Ученый#18+#Екатеринбург
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