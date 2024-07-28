Ученый из Екатеринбурга испугался обвинений в терроризме и отдал аферистам 2,77 млн

Сначала с ним через мессенджер связался «коллега», который сообщил, что через счета института деньги шли на спонсирование террористических организаций. Якобы делалось это через зарплатные счета сотрудников. Далее ученому поочередно звонили «представители» Росфинмониторинга, ФСБ и ГУВД. Пострадавшего долго убеждали, что при отказе сотрудничать он может быть обвинен в пособничеств терроризму. В итоги мошенники заставили его перевести на свои счета почти 3 млн личных средств.