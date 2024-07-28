В поселке под Нижним Тагилом гравийный проезд превратили в современную дорогу

Дорога проходила по улице Ленина в районе домов № 48 и 50. Гравийный участок протяженностью 400 метров был в выбоинах и ямах. Состояние дороги было настолько плачевным, что поезд вошел в список приоритетных объектов, которые требовали обновить в районных судах.