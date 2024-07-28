В поселке под Нижним Тагилом гравийный проезд превратили в современную дорогу

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Дорога проходила по улице Ленина в районе домов № 48 и 50. Гравийный участок протяженностью 400 метров был в выбоинах и ямах. Состояние дороги было настолько плачевным, что поезд вошел в список приоритетных объектов, которые требовали обновить в районных судах.
Устранили проблему автомобилистов и уложили на месте гравия асфальтобетонное покрытие специалисты дорожно-строительной организации. Теперь в поселке есть современная дорога, - сообщает ООО «УБТ-Сервис».
Новое покрытие улучшит транспортную доступность поселка, сделает проезд комфортным для автолюбителей и общественного транспорта.
Обновление инфраструктуры идет и в других частях Нижнего Тагила. На улице Круговой подрядчик приступил к оборудованию тротуара, сделать который давно просили многие жители в связи с высокой аварийностью на дороге.