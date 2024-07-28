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В поселке под Нижним Тагилом гравийный проезд превратили в современную дорогу

В поселке под Нижним Тагилом гравийный проезд превратили в современную дорогу

28 июля 2024, 19:00
Фото: «УБТ-Сервис»
Ремонт дороги завершили в Висимо-Уткинске, который с 2008 года стал частью Нижнего Тагила.

Дорога проходила по улице Ленина в районе домов № 48 и 50. Гравийный участок протяженностью 400 метров был в выбоинах и ямах. Состояние дороги было настолько плачевным, что поезд вошел в список приоритетных объектов, которые требовали обновить в районных судах.

Устранили проблему автомобилистов и уложили на месте гравия асфальтобетонное покрытие специалисты дорожно-строительной организации. Теперь в поселке есть современная дорога, - сообщает ООО «УБТ-Сервис».
Фото: «УБТ-Сервис»

Новое покрытие улучшит транспортную доступность поселка, сделает проезд комфортным для автолюбителей и общественного транспорта.

Обновление инфраструктуры идет и в других частях Нижнего Тагила. На улице Круговой подрядчик приступил к оборудованию тротуара, сделать который давно просили многие жители в связи с высокой аварийностью на дороге.

Многодетные семьи из тагильской «Пырловки» будут ездить по хорошим дорогам
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Висимо-Уткинск#Ремонт#Деревня#Екатеринбург
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