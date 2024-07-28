В Росавиации назвали причину жесткой посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

Пассажиры самолета авиакомпании UVT Aero не пострадали, однако в тот день аэропорт «Кольцово» массово задерживал рейсы. Сейчас стало известно, что коллапс произошел по вине экипажа, который не смог удержать траекторию пробега в неблагоприятных метеорологических условиях: дул сильный боковой ветер, а сама полоса была мокрая.