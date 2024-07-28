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В Росавиации объяснили выкат лайнера за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга

В Росавиации назвали причину жесткой посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

28 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI

В Росавиации объяснили выкат лайнера за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга

В Росавиации завершили расследование инцидента с выкатыванием за пределы полосы самолета в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Причиной инцидента стала неопытность экипажа.

Инцидент с самолетом произошел в «Кольцово» 29 июня. При посадке лайнер, который летел из Тобольска, после приземления уехал за пределы ВПП примерно на 10 метров. Спустя месяц расследование комиссии Росавиации завершилось, сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Авиаторщина».

Пассажиры самолета авиакомпании UVT Aero не пострадали, однако в тот день аэропорт «Кольцово» массово задерживал рейсы. Сейчас стало известно, что коллапс произошел по вине экипажа, который не смог удержать траекторию пробега в неблагоприятных метеорологических условиях: дул сильный боковой ветер, а сама полоса была мокрая.

Известно также, что командир экипажа во время полета проходил аттестацию на первого пилота, а рейс должен был стать зачетным.

Ранее выдвигались разные версии случившегося с самолетом авиакомпании UVT Aero, в том числе невыход шасси.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Расследование#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург
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