В Талицком районе неустановленная машина сбила пешехода в темной одежде

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
ДТП произошло в субботу, 27 июля, в темное время суток, сообщает пресс-служба областного ГАИ.
Пешеход 1975 года рождения шел по обочине дороги и попал под колеса проезжавшей мимо машины. Ее водитель не остановился и уехал с места ДТП, его разыскивают. Предварительно шофер не справился с управлением.
Мужчина серьезно пострадал. Медики, которые приехали на место ДТП, не смогли спасти ему жизнь. Известно, что погибший в нарушение правил шел по дороге в темной одежде, на которой не было специальных светоотражающих элементов.
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