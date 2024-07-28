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В Свердловской области ночью пешеход в темной одежде погиб под колесами

В Талицком районе неустановленная машина сбила пешехода в темной одежде

28 июля 2024, 10:21
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области ночью пешеход в темной одежде погиб под колесами

В поселке Троицкий Талицкого района пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов шел по обочине и был сбит проезжавшей мимо машиной. Водитель с места аварии скрылся.

ДТП произошло в субботу, 27 июля, в темное время суток, сообщает пресс-служба областного ГАИ.

Пешеход 1975 года рождения шел по обочине дороги и попал под колеса проезжавшей мимо машины. Ее водитель не остановился и уехал с места ДТП, его разыскивают. Предварительно шофер не справился с управлением.

Мужчина серьезно пострадал. Медики, которые приехали на место ДТП, не смогли спасти ему жизнь. Известно, что погибший в нарушение правил шел по дороге в темной одежде, на которой не было специальных светоотражающих элементов.

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