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Posted 28 июля, 08:28

Published 28 июля, 08:28

Modified 28 июля, 08:30

Updated 28 июля, 08:30

В Екатеринбурге из-за непогоды деревья падали на автомобили

Валились прямо на машины: в Екатеринбурге из-за дождя и ветра массово падали деревья

28 июля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге из-за непогоды деревья падали на автомобили

Разбушевавшаяся в Екатеринбурге непогода стала причиной массового падения старых деревьев. Пострадали несколько автомобилей в разных районах города.

Пронесшийся над уральской столицей в субботу, 27 июля, шторм стал причиной нескольких ЧП с упавшими деревьями, пишет Е1.

На Химмаше дерево повредило сразу два автомобиля. Жители улицы Косарева рассказали, что уже несколько раз жаловались на старый ствол и просили его спилить, но коммунальщики не отреагировали. После инцидента они также попросили подождать до понедельника.

На ВИЗе (улица Крауля) из-за обломившегося ствола также пострадали два авто — Volkswagen и Lada. Отечественный автомобиль поврежден сильнее: у него выбиты стекла и помята крыша.

На улице Ленина ветер повалил дерево на детскую площадку. По счастливой случайности там никого не было.

Синоптики ранее прогнозировали ухудшение погоды в Екатеринбурге в выходные дни.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Повреждение#Непогода#Деревья#Екатеринбург#Автомобили
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