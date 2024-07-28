Валились прямо на машины: в Екатеринбурге из-за дождя и ветра массово падали деревья

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Пронесшийся над уральской столицей в субботу, 27 июля, шторм стал причиной нескольких ЧП с упавшими деревьями, пишет Е1.
На Химмаше дерево повредило сразу два автомобиля. Жители улицы Косарева рассказали, что уже несколько раз жаловались на старый ствол и просили его спилить, но коммунальщики не отреагировали. После инцидента они также попросили подождать до понедельника.
На ВИЗе (улица Крауля) из-за обломившегося ствола также пострадали два авто — Volkswagen и Lada. Отечественный автомобиль поврежден сильнее: у него выбиты стекла и помята крыша.
На улице Ленина ветер повалил дерево на детскую площадку. По счастливой случайности там никого не было.