Женщины-полицейские в Екатеринбурге вынуждены работать с оружием в руках

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Сотрудники полиции называют такие дежурства «стояние на тумбочке». Они жалуются, что вахты мешают им выполнять непосредственные обязанности, к тому же за них ничего не доплачивают. Об этом Е1 рассказал сотрудник, который недавно уволился из органов.
По словам источника, дежурства в райотделах Екатеринбурга были введены после теракта в «Крокус сити холле». В обязанности человека, который дежурит на вахте, входит досмотр вещей всех входящих. Иногда представители ФСБ устраивают полицейским проверки и проносят в отдел муляж бомбы. Также правоохранителей периодически направляют на охрану военкоматов. Из-за таких условий в райотделах наблюдается большая кадровая текучка: люди уходят из-за небольших по современным меркам зарплат и большой переработки.
В полиции ситуацию пока не прокомментировали, также пишет Е1.
Ранее глава свердловского фонда капремонта призвал женщин больше рожать, так как в регионе не хватает электриков.