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В полиции Екатеринбурга женщины работают в бронежилетах и с оружием в руках

Женщины-полицейские в Екатеринбурге вынуждены работать с оружием в руках

28 июля 2024, 07:41
Фото: 1MI

В полиции Екатеринбурга женщины работают в бронежилетах и с оружием в руках

Бухгалтеры, кадровики и делопроизводители в полиции Екатеринбурга несколько раз в месяц вынуждены дежурить в райотедах при входе и охранять военкоматы.

Сотрудники полиции называют такие дежурства «стояние на тумбочке». Они жалуются, что вахты мешают им выполнять непосредственные обязанности, к тому же за них ничего не доплачивают. Об этом Е1 рассказал сотрудник, который недавно уволился из органов.

По словам источника, дежурства в райотделах Екатеринбурга были введены после теракта в «Крокус сити холле». В обязанности человека, который дежурит на вахте, входит досмотр вещей всех входящих. Иногда представители ФСБ устраивают полицейским проверки и проносят в отдел муляж бомбы. Также правоохранителей периодически направляют на охрану военкоматов. Из-за таких условий в райотделах наблюдается большая кадровая текучка: люди уходят из-за небольших по современным меркам зарплат и большой переработки.

В полиции ситуацию пока не прокомментировали, также пишет Е1.

Ранее глава свердловского фонда капремонта призвал женщин больше рожать, так как в регионе не хватает электриков.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Кадры#Переработка#Дежурство#Екатеринбург#Массовое увольнение
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