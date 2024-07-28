Женщины-полицейские в Екатеринбурге вынуждены работать с оружием в руках

По словам источника, дежурства в райотделах Екатеринбурга были введены после теракта в «Крокус сити холле». В обязанности человека, который дежурит на вахте, входит досмотр вещей всех входящих. Иногда представители ФСБ устраивают полицейским проверки и проносят в отдел муляж бомбы. Также правоохранителей периодически направляют на охрану военкоматов. Из-за таких условий в райотделах наблюдается большая кадровая текучка: люди уходят из-за небольших по современным меркам зарплат и большой переработки.