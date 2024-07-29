31 житель Свердловской области отравился водой из бутылок

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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У 31-го свердловчанина после употребления воды Olavoda обнаружили острую кишечную инфекцию и норовирус.
По данному факту была проведена проверка и выяснилось, что на производстве не соблюдали правила дезинфекции, работали без разрешительной документации. На складе было множество умерших насекомых, а в цехах для сотрудников не имелось даже умывальников.
По итогам инспекции судебные приставы закрыли данный цех на месяц.
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