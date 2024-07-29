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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Свердловской области у 30 человек выявлены инфекции после воды из бутылок

31 житель Свердловской области отравился водой из бутылок

29 июля 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области у 30 человек выявлены инфекции после воды из бутылок

На Урале более 30 человек отравились бутилированной питьевой водой из Сысерти.

У 31-го свердловчанина после употребления воды Olavoda обнаружили острую кишечную инфекцию и норовирус.

По данному факту была проведена проверка и выяснилось, что на производстве не соблюдали правила дезинфекции, работали без разрешительной документации. На складе было множество умерших насекомых, а в цехах для сотрудников не имелось даже умывальников.

По итогам инспекции судебные приставы закрыли данный цех на месяц.

12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Вода#Питьевая вода#Инфекция#Екатеринбург#Инцидент
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