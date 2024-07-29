Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
1 место — Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское». Полковник прибавил одну позицию в рейтинге по итогам 2023 года.
2 место — Пинаев Владислав Юрьевич, глава Нижнего Тагила. С небольшой разницей в среднем балле от лидера занимает вторую позицию.
Очевидно, что это два основных лидера в городе. Периодически меняются местами, но по сути это всегда два первых места. Полковник подтверждает свое положение положительной динамикой в статистике по преступлениям. Он не забывает выходить в народ: совершает выезды на предприятия с профилактическими беседами. А глава города имеет поддержку областных властей, и Нижний Тагил получает средства из бюджетов региона и страны на различные проекты. Все-таки 28 млрд расходных полномочия в год для города — это серьезно, — говорит один из экспертов, участвовавший в оценке претендентов.
3 место — Потапов Александр Валерьевич, генеральный директор Уралвагонзавода. Глава научно-промышленной корпорации вошел в тройку, показав рост на две строчки рейтинга.
4 место — Рощупкин Владимир Николаевич, исполнительный директор НПК Уралвагонзавод. Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Дзержинского района сохраняет свое положение в сотне влиятельных персон в Нижнем Тагиле.
5 место — Новоженов Денис Анатольевич, вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ». Он потерял две строки рейтинга и теперь располагается в середине первой десятки лидеров.
6 место — Погудин Вячеслав Викторович, депутат Законодательного собрания Свердловской области от Ленинского района. Этот представитель города в ЗакСО сохраняет позиции в сотне влиятельных.
7 место — Горячкин Вячеслав Алексеевич, первый заместитель Главы Администрации города. Он вновь становится самым влиятельным чиновником в Нижнем Тагиле.
8 место — Раудштейн Вадим Анатольевич, председатель городской думы Нижнего Тагила. Самый влиятельный депутат муниципалитета расположился, как и годом ранее, на 8 строчке рейтинга.
9 место — Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города по социальной политике. Чиновник за год прибавил одну позицию в топе влиятельных персон.
10 место — Абдулов Гаджи Ибрагимович, генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод», депутат городской думы Нижнего Тагила. Этот депутат стал вторым по влиятельности среди коллег по городской думе, а также нарастил одну позицию и вошел в десятку лидеров рейтинга.
Состав десятки самых влиятельных персон в Нижнем Тагиле — это практически константа, однако некоторые изменения все-таки произошли. По итогам минувшего года эксперты редакции выше оценили влиятельность Гаджи Абдулова, который ранее находился на 11 месте, теперь он уже в десятке.
В городе давно перестали воспринимать Гаджи Абдулова исключительно как сына влиятельных родителей, он заработал репутацию хорошего управленца и активного депутата. УБТ в городе работает на многих объектах, в том числе на знаковых типа реконструкции площади перед машиностроительным техникумом на Вагонке. Как депутат он работает в округе, поддерживает спортивные мероприятия, ему регулярно вручают благодарности от различных городских организаций, — отмечает собеседник редакции TagilCity.ru.
А вот покинул топ данного рейтинга Олег Сохраннов, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс». Он и по сей день остается самым влиятельным бизнесменом Нижнего Тагила, однако результат оценки экспертами показал снижение сразу на 4 пункта — с 9 на 13 место.
В число экспертов редакции TagilCity.ru вошли более 30 представителей различных сфер деятельности. Лонг лист из 300 персон прошел первую оценку десятью экспертами, а далее шорт лист из 150 фамилий редакция передала на оценку еще свыше 20 экспертам. Силовики и журналисты, политики и представители социальной сферы, пиарщики и депутаты, чиновники и предприниматели — пул экспертов редакции TagilCity.ru при составлении рейтинга ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле.