Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле

В число экспертов редакции TagilCity.ru вошли более 30 представителей различных сфер деятельности. Лонг лист из 300 персон прошел первую оценку десятью экспертами, а далее шорт лист из 150 фамилий редакция передала на оценку еще свыше 20 экспертам. Силовики и журналисты, политики и представители социальной сферы, пиарщики и депутаты, чиновники и предприниматели — пул экспертов редакции TagilCity.ru при составлении рейтинга ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле.