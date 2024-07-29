Бастрыкин заинтересовался затопленным колодцем с рабочими в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сотрудники СК проводят проверку по факту происшествия. Доклад подготовит и предоставит исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Напомним, ЧП произошло в Верх-Исетском районе несколько рабочих устраняли воду из колодца, который оказался затоплен после мощных осадков, прошедших в городе. В какой-то момент они стали задыхаться и потеряли сознание.
Их вытащили наверх и отвезли в медучреждение на машине экстренной службы. Четверых человек из шести госпитализировали, двое отказались ложиться в стационар. Трое человек в тяжелом состоянии.