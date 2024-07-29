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Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении рабочих в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался затопленным колодцем с рабочими в Екатеринбурге

29 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении рабочих в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как идет проверка по факту ЧП с затопленным колодцем в Екатеринбурге, в котором отравились шестеро рабочих.

Сотрудники СК проводят проверку по факту происшествия. Доклад подготовит и предоставит исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Напомним, ЧП произошло в Верх-Исетском районе несколько рабочих устраняли воду из колодца, который оказался затоплен после мощных осадков, прошедших в городе. В какой-то момент они стали задыхаться и потеряли сознание.

Их вытащили наверх и отвезли в медучреждение на машине экстренной службы. Четверых человек из шести госпитализировали, двое отказались ложиться в стационар. Трое человек в тяжелом состоянии.

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