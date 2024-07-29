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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

К Екатеринбургу движется колонна с военной техникой и вертолетами

Большая колонна военной техники в сопровождении вертолетов движется к Екатеринбургу

29 июля 2024, 15:17
Фото: 1MI

К Екатеринбургу движется колонна с военной техникой и вертолетами

От Тюмени на Екатеринбург едет огромная колонна военных машин. Ее сопровождают несколько вертолета.

Машины заснял читатель Ura.ru. По его словам, три или четыре вертолета кружат над колонной.

О том, что это за техника, и куда именно она направляется, информации на данный момент нет. Портал Ura.ru направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на данный момент не поступил.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург скоро привезут настоящий космический корабль, построенный по проекту «Буран».

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#Дарья Бобровицкая#Тюмень#Движение#Военная техника#Екатеринбург#Вертолеты
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