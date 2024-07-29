Большая колонна военной техники в сопровождении вертолетов движется к Екатеринбургу

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Машины заснял читатель Ura.ru. По его словам, три или четыре вертолета кружат над колонной.
О том, что это за техника, и куда именно она направляется, информации на данный момент нет. Портал Ura.ru направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на данный момент не поступил.
Ранее стало известно, что в Екатеринбург скоро привезут настоящий космический корабль, построенный по проекту «Буран».