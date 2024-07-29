tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Четыре пары близнецов родились в Свердловской области за неделю

Четыре пары близнецов родились в Свердловской области за неделю

29 июля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области родились 4 пары близнецов в течение прошедшей недели. Всего в регионе за указанный срок родилось 809 детей.

В области родилось почти 390 детей женского пола и более 400 детей мужского пола. Одна из жительниц региона стала матерью восьмой раз. Также для нескольких женщин недавние роды стали пятыми, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Почти 600 родивших женщин были в возрасте до 35 лет, а почти 220 женщин — от 35 лет.

Напомним, в мае 2024 года в Свердловской области родилось 9 пар близнецов. 338 новорожденных были девочки, а 285 — мальчики. Кроме того, в начале 2024 года смертность в регионе превысила рождаемость на 45%

Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%
Узнать подробнее
Читайте также:
8000 жителей Свердловской области обратились за психологической помощью с начала годаВ Свердловской области в два раза выросла детская смертность от наркотиковВрачи в Екатеринбурге спасли родившихся с маленьким весом братьев-близнецов
#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Статистика#Женщины#Минздрав#Роды#Новорожденные#Роженицы#Екатеринбург#Близнецы
Подпишитесь
Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:33
Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле
Сегодня, 06:47
На СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила
Сегодня, 09:33
Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39
Сотни Екатеринбуржцев не дождались выступления популярного репера
Сегодня, 10:26
Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников
Сегодня, 11:15