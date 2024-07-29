Четыре пары близнецов родились в Свердловской области за неделю

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В области родилось почти 390 детей женского пола и более 400 детей мужского пола. Одна из жительниц региона стала матерью восьмой раз. Также для нескольких женщин недавние роды стали пятыми, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Почти 600 родивших женщин были в возрасте до 35 лет, а почти 220 женщин — от 35 лет.
Напомним, в мае 2024 года в Свердловской области родилось 9 пар близнецов. 338 новорожденных были девочки, а 285 — мальчики. Кроме того, в начале 2024 года смертность в регионе превысила рождаемость на 45%