Евгений Куйвашев наградил 1,5 тысячи свердловчан знаком «Ветеран труда»

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Перед тем как поучить звание «Ветеран труда» нужно заслужить другие знаки отличия. Список закреплен в законе.
Также необходимо иметь существенный трудовой стаж, для мужчин от 35 до 40 лет, а для женщин от 10 до 35 лет.
Претендующие на звание должны самостоятельно обратиться в МФЦ и предоставить подтверждающие документы, это можно сделать и через «Госуслуги». Ветеранам труда положена ежемесячная выплата 1068 рублей.
Ранее Куйвашев расширил список наград, которые необходимы для получения звания, сообщает департамент информационной политики.