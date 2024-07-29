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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Евгений Куйвашев наградил 1,5 тысячи свердловчан знаком «Ветеран труда»

Евгений Куйвашев наградил 1,5 тысячи свердловчан знаком «Ветеран труда»

29 июля 2024, 14:20
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
С начала 2024 года Евгений Куйвашев наградил полутора тысяч уральцев званием «Ветеран труда Свердловской области».

Перед тем как поучить звание «Ветеран труда» нужно заслужить другие знаки отличия. Список закреплен в законе.

Также необходимо иметь существенный трудовой стаж, для мужчин от 35 до 40 лет, а для женщин от 10 до 35 лет.

Претендующие на звание должны самостоятельно обратиться в МФЦ и предоставить подтверждающие документы, это можно сделать и через «Госуслуги». Ветеранам труда положена ежемесячная выплата 1068 рублей.

Ранее Куйвашев расширил список наград, которые необходимы для получения звания, сообщает департамент информационной политики.

Награды федерального и регионального значений получили деятели Среднего Урала
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Награждение#Ветеран#Работник#Екатеринбург
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