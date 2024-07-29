tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Грибники в Свердловской области нашли огромные красноголовики

Грибники в Свердловской области нашли огромные красноголовики

29 июля 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местные жители обнаружили в лесу около Верхнего Тагила огромные красноголовики.

По словам местной жительницы, которая ходила в лес за грибами, красноголовики, найденные в лесу, размером с голову, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

В этот же день свердловчанка собрала маслят и белых грибов. Женщина отметила, что все найденные грибы хорошего качества.

Напомним, в лесу под Нижним Тагилом местные жители, отправившиеся за грибами, обнаружили серо-желтую лисичку. Такой вид в уральском регионе встречается редко.

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
Узнать подробнее
Читайте также:
Грибники нашли в лесу под Нижним Тагилом редкую серо-желтую лисичкуТри корзины лисичек набрали грибники в Свердловской областиБлижайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Лес#Качество#Окружающая среда#Грибы#Природа#Белые грибы#Грибники#Верхний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
27 июля, 16:37
В поселке под Нижним Тагилом гравийный проезд превратили в современную дорогу
Вчера, 19:00
На предприятии по добыче руды в Свердловской области найдены нарушения
Вчера, 18:00
Подростки оказались в больнице после праздника в сауне в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:00
Потолок рухнул в доме на улице Чкалова в Верхней Салде
Вчера, 12:53
Селам Свердловской области грозит подтопление из-за ливней
Сегодня, 04:27