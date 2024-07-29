Грибники в Свердловской области нашли огромные красноголовики

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
По словам местной жительницы, которая ходила в лес за грибами, красноголовики, найденные в лесу, размером с голову, пишет Ура.ру.
В этот же день свердловчанка собрала маслят и белых грибов. Женщина отметила, что все найденные грибы хорошего качества.
Напомним, в лесу под Нижним Тагилом местные жители, отправившиеся за грибами, обнаружили серо-желтую лисичку. Такой вид в уральском регионе встречается редко.