Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле

Тема пожаров уже отступила, в регионе официально разрешили жарить шашлыки. Тем не менее в Нижнем Тагиле продолжают обеспечивать спасателей всем необходимым. Так, им закупили 38 новых ранцевых огнетушителей на 380 тысяч рублей, о чем редакции рассказал директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Коперкин.