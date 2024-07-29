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Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле

Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле

29 июля 2024, 06:47
Фото: tagilcity.ru
Все новости экологической тематики за минувшую неделю с 22 по 28 июля — читайте в еженедельных экоитогах Нижнего Тагила и Свердловской области.
Сюжет
Выбросы

Четыре дня недели, судя по официальным данным «Уральского УГМС», обошлись без превышений нормативов веществ-загрязнителей. Не ловили вредные примеси и корреспонденты TagilCity.ru при помощи газоанализатора «Геолан-1П».

Тем не менее 23 июля горожане массово пожаловались на черный густой дым, идущий с территории завода. Тагильчане были возмущены тем, что над городом наблюдается такая картина, позже жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах.

«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
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Тема пожаров уже отступила, в регионе официально разрешили жарить шашлыки. Тем не менее в Нижнем Тагиле продолжают обеспечивать спасателей всем необходимым. Так, им закупили 38 новых ранцевых огнетушителей на 380 тысяч рублей, о чем редакции рассказал директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

38 новых ранцевых огнетушителей получат спасатели Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле, тем временем, служба по охране окружающей среды Свердловской области проводит исследование на свалке промотходов. Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха близ полигона. Помимо этого, для определения площади захламленной территории специалисты провели геодезические работы. Полученные данные помогут оценить степень влияния свалки на окружающую среду.

Интересно, что в Нижнем Новгороде 18 га земли освободилось после рекультивации Шуваловской свалки. На этой территории планируют обустроить парк или построить здания.

Эксперты изучают влияние промышленной свалки в Нижнем Тагиле на окружающую среду
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В Первоуральске генпрокуратура РФ по УрФО требует власти очистить город от мусора и улучшить качество воды. Представитель ведомства Сергей Зайцев акцентировал внимание на грамотном сборе отходов и выяснении причин грязной воды. По поводу несанкционированных свалок в городе уже фигурируют уголовные дела, отметил Зайцев.

Генпрокурор потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды
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Жители Верхней Салды на минувшей неделе активно жалуются на грязную холодную воду. Они массово пишут жалобы в Роспотребнадзор через сайт ведомства. К кому-то уже приходят специалисты и берут пробы.

«Кола из крана»: жители Верхней Салды пожаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду
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