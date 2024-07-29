Как эффективно использовать салфетки из микрофибры при уборке: всего 10 нюансов

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Уникальность салфетки из микрофибры состоит в том, что она способна собрать до 99% скопившейся пыли. Никаким другим материалам это не под силу. Кроме того, эта ткань отличается повышенной прочностью. Изделие трудно повредить, на нем практически никогда не появляются зацепки. Но и уход за этим чудом требуется особый.
К сожалению, хозяйки нередко допускают ошибки, которые сводят эффективность салфетки микрофибры на нет, превращая ее в самую обычную тряпку. Вот какие моменты стоит учитывать.
Микрофибра по свойствам напоминает губку, которая впитывает разлитую жидкость. На поверхности следов может и не остаться, но грязь впиталась в волокна и никуда не делась. Вот почему салфетку нужно время от времени стирать. И очень важно постирать ее именно перед первым использованием, тогда она полностью раскроет все свои свойства. А вот закладывать микрофибру в машину вместе с другими вещами нельзя: после совместной стирки с полотенцами или другими текстильными изделиями салфетка начнет оставлять ворсинки на поверхности и потеряет свои свойства.
Кроме того, микрофибру нельзя стирать с кондиционером для белья. Из-за этого ткань перестанет нормально впитывать воду. Также следует забыть об использовании отбеливателей и других агрессивных жидкостей, которые способны разрушить волокна. А еще ткань не стирают в горячей воде: из-за этого волокна склеиваются и как бы плавятся, ткань быстро теряет товарный вид.
У салфеток из микрофибры есть две стороны — рабочая и изнаночная. Если собирать пыль не той стороной, то эффект будет минимальный. Салфетку перед началом уборки не мочат: пыль будет идеально прилипать только к сухой ткани.
Микрофибра эффективна практически на всех поверхностях, но лучше не использовать ее там, где скапливается известковый налет. С этой проблемой лучше справится щетка или жесткая губка.
Ну и последний момент, о котором упоминают эксперты, это использование разных тряпок для разных поверхностей. Не стоит мыть одной салфеткой и окно, и дверь, и стол, чтобы не переносить бактерии.
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Источник: Novate.