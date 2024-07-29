Как эффективно использовать салфетки из микрофибры при уборке: всего 10 нюансов

Микрофибра по свойствам напоминает губку, которая впитывает разлитую жидкость. На поверхности следов может и не остаться, но грязь впиталась в волокна и никуда не делась. Вот почему салфетку нужно время от времени стирать. И очень важно постирать ее именно перед первым использованием, тогда она полностью раскроет все свои свойства. А вот закладывать микрофибру в машину вместе с другими вещами нельзя: после совместной стирки с полотенцами или другими текстильными изделиями салфетка начнет оставлять ворсинки на поверхности и потеряет свои свойства.