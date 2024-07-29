Лук с грядки пора убирать, если вы заметили этот признак

При выкапывании может показаться, что луковицы не дозрели — чешуя на них может быть мягкой и тонкой. Так и должно быть, уверяет эксперт: золотистая или красная покрывающая чешуя должна огрубеть и засохнуть в процессе сушки. Если это условие будет соблюдено, то лук будет хорошо храниться и не загниет зимой.