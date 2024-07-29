Лук с грядки пора убирать, если вы заметили этот признак

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Главный и самый очевидный признак, который свидетельствует о том, что лук пора выкапывать, это начавшая желтеть, но еще сочная ботва. Об этом в Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» рассказал профессиональный агроном Алексей Володихин.
При выкапывании может показаться, что луковицы не дозрели — чешуя на них может быть мягкой и тонкой. Так и должно быть, уверяет эксперт: золотистая или красная покрывающая чешуя должна огрубеть и засохнуть в процессе сушки. Если это условие будет соблюдено, то лук будет хорошо храниться и не загниет зимой.
Лук можно выдергивать из земли руками, но если земля жесткая и ботва в процессе обрывается, то можно аккуратно подкопать растение вилами, также рекомендует Алексей Володихин.
После уборки лук необходимо на два часа оставить на солнце, а затем убрать в затененное место. Сушить лук нужно вместе с корешками и ботвой. Процесс займет около двух недель, за это время лук окончательно дозреет и его можно будет убрать на хранение.
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