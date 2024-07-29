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Мебельщик обманул почти 20 клиентов в Екатеринбурге на 15 млн рублей

Мебельщик обманул почти 20 клиентов в Екатеринбурге на 15 млн рублей

29 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга пожаловались на предпринимателя, который брал деньги за заказ кухни, однако за реализацию проектов не брался. В общей сложности он обманул их на 15 миллионов рублей.

По словам бизнесмена Артема Миронова, он нашел зимой мебельщика и пригласил его в офис своей компании, где они оформили заказ, сумма которого составила 600 тысяч рублей. 1 апреля мебельщик должен был начать работу, однако он все время сдвигал сроки, пишет Е1.

Предприниматель отметил, что у исполнителя все время находились причины для того, чтобы откладывать работу: нехватка денег, бизнес-процесс не тот, очень много заказов и он не успевает. Тогда мужчина написал о нем негативный отзыв и вскоре стало ясно, что мебельщик таким образом вел себя не только с ним, но и с другими клиентами.

Потерпевшие екатеринбуржцы обратились в полицию, однако возбуждать уголовное дело не стали. В судах рассматриваются исковые жалобы. По словам самого исполнителя, он не собирался обманывать людей, а сложности с выполнением заказов возникли из-за подорожания материалов и фурнитуры.

Напомним, семья в Верхней Пышме отдала почти 700 тысяч рублей за поездку на Пхукет, однако выяснилось, что руководитель туристической компании забрала деньги себе и не стала бронировать тур.

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