Мебельщик обманул почти 20 клиентов в Екатеринбурге на 15 млн рублей

Предприниматель отметил, что у исполнителя все время находились причины для того, чтобы откладывать работу: нехватка денег, бизнес-процесс не тот, очень много заказов и он не успевает. Тогда мужчина написал о нем негативный отзыв и вскоре стало ясно, что мебельщик таким образом вел себя не только с ним, но и с другими клиентами.