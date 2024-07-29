Мебельщик обманул почти 20 клиентов в Екатеринбурге на 15 млн рублей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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По словам бизнесмена Артема Миронова, он нашел зимой мебельщика и пригласил его в офис своей компании, где они оформили заказ, сумма которого составила 600 тысяч рублей. 1 апреля мебельщик должен был начать работу, однако он все время сдвигал сроки, пишет Е1.
Предприниматель отметил, что у исполнителя все время находились причины для того, чтобы откладывать работу: нехватка денег, бизнес-процесс не тот, очень много заказов и он не успевает. Тогда мужчина написал о нем негативный отзыв и вскоре стало ясно, что мебельщик таким образом вел себя не только с ним, но и с другими клиентами.
Потерпевшие екатеринбуржцы обратились в полицию, однако возбуждать уголовное дело не стали. В судах рассматриваются исковые жалобы. По словам самого исполнителя, он не собирался обманывать людей, а сложности с выполнением заказов возникли из-за подорожания материалов и фурнитуры.
Напомним, семья в Верхней Пышме отдала почти 700 тысяч рублей за поездку на Пхукет, однако выяснилось, что руководитель туристической компании забрала деньги себе и не стала бронировать тур.