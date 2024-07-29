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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

фото: «Реквием» Нижний Тагил

На СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила

29 июля 2024, 09:33
фото: «Реквием» Нижний Тагил

На СВО героически погиб уроженец Нижнего Тагила Николай Мелёхин

На СВО героически погиб уроженец Нижнего Тагила.

Николай Мелехин ушел на СВО в марте этого года. В июле, в возрасте 48 лет, он погиб, спасая раненого товарища. У бойца остались жена и 3-е детей.

Сестра погибшего рассказала, что Николай был очень смелым и отзывчивым человеком. Он был замечательным братом, супругом и папой и всегда верил, что от судьбы не уйдешь.

До спецоперации он участвовал в чеченской кампании и служил в полиции и был удостоен множества высоких государственных наград.

Посмертно его наградили «Орденом мужества».

Проститься с героем СВО все желающие тагильчане смогут 30 июля, в 11:30, по адресу: улица Челюскинцев, 47, сообщает «Реквием».

Ранее спортсмен и патриот из Невьянска получил смертельное ранение на СВО.

Боец СВО из Свердловской области скончался из-за тяжелого ранения
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