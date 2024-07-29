На СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Николай Мелехин ушел на СВО в марте этого года. В июле, в возрасте 48 лет, он погиб, спасая раненого товарища. У бойца остались жена и 3-е детей.
Сестра погибшего рассказала, что Николай был очень смелым и отзывчивым человеком. Он был замечательным братом, супругом и папой и всегда верил, что от судьбы не уйдешь.
До спецоперации он участвовал в чеченской кампании и служил в полиции и был удостоен множества высоких государственных наград.
Посмертно его наградили «Орденом мужества».
Проститься с героем СВО все желающие тагильчане смогут 30 июля, в 11:30, по адресу: улица Челюскинцев, 47, сообщает «Реквием».
Ранее спортсмен и патриот из Невьянска получил смертельное ранение на СВО.