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Неизвестный в Ревде пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы

Неизвестный в Ревде пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы

29 июля 2024, 03:59
Фото: 1MI
Неизвестный в Ревде пытался поджечь кафе, в котором находились посетители. Его не устроил запах рыбы.

Известно, что мужчина заказал фруктовую и рыбную нарезки. После того, как посетитель съел рыбу, он начал есть фрукты и устроил скандал из-за того, что у фруктов «рыбный запах», пишет Е1.

Охранник попросил мужчину покинуть кафе. Тот сходил за канистрой с бензином и стал поливать им крыльцо. В какой-то момент охраннику удалось его задержать, а вскоре дебошира забрали полицейские.

Напомним, 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный совершил поджог торговой палатки. Пожар вскоре потушили.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кафе#Полиция#Ревда#Поджог#Скандал#Мужчина#ЧП#Фрукты#Рыба#Охранник#18+#Екатеринбург#Инцидент
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