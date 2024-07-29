Неизвестный в Ревде пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Известно, что мужчина заказал фруктовую и рыбную нарезки. После того, как посетитель съел рыбу, он начал есть фрукты и устроил скандал из-за того, что у фруктов «рыбный запах», пишет Е1.
Охранник попросил мужчину покинуть кафе. Тот сходил за канистрой с бензином и стал поливать им крыльцо. В какой-то момент охраннику удалось его задержать, а вскоре дебошира забрали полицейские.
Напомним, 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный совершил поджог торговой палатки. Пожар вскоре потушили.