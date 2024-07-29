Обои расходятся на стыках и отклеиваются: решаем проблему раз и навсегда

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Правильно наклеенные обои не морщинятся, не отходят от стены, края на стыках не расползаются. Обычно такой эффект мы получаем в том случае, если ремонтом занимается бригада профессиональных строителей. А если средств в обрез, и ремонт приходится делать своими руками? Неужели придется отказаться от качества в угоду экономии? На самом деле, правильно наклеить обои может любой человек.
Основная причина, по которой обои отходят от стен и расползаются на стыках, это неправильная подготовка стен. Рассказываем о необходимых этапах подготовки:
Важен каждый из этих этапов. Если стены подготовлены правильно, то результат получится идеальным даже без профессиональных рук.
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Источники: belnovosti, bautexdesign.