Обои расходятся на стыках и отклеиваются: решаем проблему раз и навсегда

Правильно наклеенные обои не морщинятся, не отходят от стены, края на стыках не расползаются. Обычно такой эффект мы получаем в том случае, если ремонтом занимается бригада профессиональных строителей. А если средств в обрез, и ремонт приходится делать своими руками? Неужели придется отказаться от качества в угоду экономии? На самом деле, правильно наклеить обои может любой человек.