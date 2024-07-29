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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Обои расходятся на стыках и отклеиваются: решаем проблему раз и навсегда

Обои расходятся на стыках и отклеиваются: решаем проблему раз и навсегда

29 июля 2024, 11:46
Фото: tagilcity.ru
После ремонта обои часто начинают отходить от стены. И в первую очередь они начинают отклеиваться на стыках. Причина — в неправильной подготовке поверхности.

Правильно наклеенные обои не морщинятся, не отходят от стены, края на стыках не расползаются. Обычно такой эффект мы получаем в том случае, если ремонтом занимается бригада профессиональных строителей. А если средств в обрез, и ремонт приходится делать своими руками? Неужели придется отказаться от качества в угоду экономии? На самом деле, правильно наклеить обои может любой человек.

Основная причина, по которой обои отходят от стен и расползаются на стыках, это неправильная подготовка стен. Рассказываем о необходимых этапах подготовки:

Фото: 1MI
  • Удаление старого покрытия. Старые обои нужно полностью удалить со стены. Это можно сделать народным методом с помощью теплой мыльной воды или специальным раствором, который продается в магазинах. Способ применения один: наносим, ждем, пока покрытие размокнет, и соскребаем его шпателем. Также можно воспользоваться обычным бытовым отпаривателем.
  • Очистка стен от пыли и мусора (можно воспользоваться маленькой насадкой пылесососа).
  • Выравнивание стен базовой шпатлевкой. Заделываем все трещины и неровности, затем шлифуем стены наждачкой.
  • Окончательное выравнивание стен финишной шпатлевкой. Проверить ровность стен поможет маятниковый уровень. После окончания работ стены также шлифуем наждачкой.
  • Обезжиривание стен.
  • Грунтовка перед поклейкой. В качестве грунтовки можно использовать тот обойный клей, который вы планируете использовать в процессе ремонта, а можно купить в магазине специальный раствор для грунтования.
  • Поклейка обоев. Под каждый тип обоев нужно подбирать свой клей. Бумажные обои обычно наклеивают внахлест, так как они усыхают и расползаются. А виниловые и флизелиновые обои нужно клеить встык.

Важен каждый из этих этапов. Если стены подготовлены правильно, то результат получится идеальным даже без профессиональных рук.

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Источники: belnovosti, bautexdesign.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Ремонт#Дом#Окружающая среда#Стены#Дом и сад#КЦ
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