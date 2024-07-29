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Над обвиняемыми в насилии над школьниками в Екатеринбурге завершился суд

Обвиняемым в насилии над школьниками в Екатеринбурге запросили 10 лет

29 июля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney

Над обвиняемыми в насилии над школьниками в Екатеринбурге завершился суд

Трем подсудимым, которые обвиняются в сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы №124 в Екатеринбурге, запросили 10 лет.

Судебное разбирательство по делу 17-летних насильников было завершено. По словам адвоката одного из потерпевших Олеси Бортниковой, подсудимые были спокойными, все судебные заседания проходили в присутствии их матерей, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что сторона обвинения запросила подсудимым по 10 лет лишения свободы.

Напомним, о случаях изнасилований в спецшколе стало известно весной 2023 года. По версии следствия, об этом знали некоторые сотрудники учреждения. Вскоре были задержаны три молодых человека, которые совершали насильственные действия.

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