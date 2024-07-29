Обвиняемым в насилии над школьниками в Екатеринбурге запросили 10 лет

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Судебное разбирательство по делу 17-летних насильников было завершено. По словам адвоката одного из потерпевших Олеси Бортниковой, подсудимые были спокойными, все судебные заседания проходили в присутствии их матерей, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что сторона обвинения запросила подсудимым по 10 лет лишения свободы.
Напомним, о случаях изнасилований в спецшколе стало известно весной 2023 года. По версии следствия, об этом знали некоторые сотрудники учреждения. Вскоре были задержаны три молодых человека, которые совершали насильственные действия.